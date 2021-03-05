Происшествия

Псковича будут судить за серию угонов автомобилей в Тверской области

Несколько угонов автомобилей совершили 37-летний житель Псковской области и его 34-летний родственник из Ленинградской области в Тверском регионе. Расследование уголовного дела по факту кражи транспортных средств завершено, фигурантам предъявлено обвинение. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Злоумышленников задержали в Кимрах, когда они ехали на угнанном автомобиле KIA Rio.

Фигуранты во всем сознались и рассказали еще об аналогичных кражах, совершенных на территории Верхневолжья. Кроме того, правоохранители добыли неопровержимые вещественные доказательства: электронное устройство для запуска двигателей автомобилей «KIA Rio», «Hyundai Solaris», металлические заготовки в виде ключей от замков зажигания.



Источник: группа «Подслушано у водителей | Дубна», ВКонтакте

В Твери установлена авторазборка, где были обнаружены элементы кузова одного из похищенных автомобилей. Общий ущерб от действий похитителей автомобилей оценили в 1 миллион 750 тысяч рублей.