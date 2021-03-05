Происшествия

Опубликовано видео спасения запертого на несколько суток в машине щенка

Щенок, просидевший в Пскове несколько дней взаперти в автомобиле без воды и еды, сейчас находится в зоозащитной организации «Шанс». Ее специалисты подробно рассказали на официальной странице организации ВКонтакте о спасательной операции по вызволению собаки.

В «Шанс» о щенке в машине сообщила местная жительница – Ирина Сергеева, которая указала, что животное томится в машине уже третьи сутки.

«На сигнал о запертом в машине щенке не отреагировать мы просто не могли. Сегодня на место приехали наш ловец Ирина и помощник ветеринара Александра. Приехал наш друг Дмитрий Герасимов, он тоже старался вызволить собаку из оледеневшей машины. Собрались люди, живущие рядом. Мы хотели все сделать по закону, чтобы не навлечь на себя множество проблем. Обратились в полицию. Время шло. Машина заперта, хозяина нет. Наша команда и все, кто был рядом с машиной с каждой минутой все сильнее волновались за щенка», - поделились в зоозащитной организации.

В этот момент энтузиасты приняли решение обратиться за помощью к депутату Псковской городской Думы по округу, где находилась злополучная машина, Сергею Колосову.

«Он приехал уже через 10 минут! Разговаривал с полицейскими, кому-то звонил, куда-то ездил. Мы, честно говоря, от растерянности даже не поняли. Но в итоге машину разрешили вскрыть! Все как положено: под видеозапись, со свидетелями и полицией. Машину открыли, щенка освободили, отпоили. У щенка при осмотре обнаружен чип. Есть информация, что щенок был взят в приюте Подмосковья. Будем проверять информацию», - отметили в «Шансе».

Зоозащитники поблагодарили всех, кто не остался равнодушным к этой истории. Люди находящиеся на месте происшествия сразу собрали денежные средства на вскрытие автомобиля.

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«Отдельно спасибо жителям микрорайона, которые не остались равнодушными. Активно искали владельцев машины, вели переговоры со всеми инстанциями. Огромное спасибо Ирине Сергеевой за активные действия, в поиске владельцев машины и спасении щенка», - добавили в «Шансе».