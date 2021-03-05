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Себежский подросток предстанет перед судом за призывы к экстремизму

Воспитаннику ФГБПОУ «Себежское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» грозит уголовная ответственность за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В 2018 году учащийся, будучи неформальным лидером среди несовершеннолетних воспитанников, публично обратился к ним с призывом к участию в массовых беспорядках. В результате на территории учреждения прошли массовые беспорядки - подростки угрожали сотрудникам и полицейским, уничтожали имущество, пропагандировали запрещенное в России общественное движение «Арестантское уголовное единство».

Юношу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Уголовное дело направили в Себежский районный суд для рассмотрения по существу.