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Пожар в парной произошел в Пушкиногорском районе

09.03.2021 10:00|ПсковКомментариев: 0

Пожар в парной потушили в Пушкиногорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло 7 марта в 18.47 в деревне Лопатино.

В бане огнем повреждены стены парной. Причина пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

7 марта в 19.43 в деревне Гаврилова Гора Стругокрасненского района горел жилой дом. Огнем повреждены пол и стена. Причина - неисправность дымохода печи.

Еще один жилой дом и четыре хозпостройки сгорели в ночь с 7 на 8 марта в деревне Погорелово Опочецкого района. Предварительная причина пожара - неисправность печного оборудования в бане.

В 7.05 8 марта пожарных вызвали в СНТ «Островок», расположенное в Великих Луках. Там из-за короткого замыкания в розетке сгорел дачный дом.

Кроме того, в 15.21 8 марта из-за неосторожного курения случился пожар в помещении котельной на улице Старорусской в Порхове. Сгорели диван и дрова.

Теги: #пожар #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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