Происшествия

Суд вынес приговор островичу, ударившему знакомого по голове доской

Островской городской суд вынес приговор неоднократно судимому местному жителю за причинение вреда здоровью и кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

8 мая прошлого года на улице Западной в деревни Заньково в ходе ссоры обвиняемый нанес своему знакомому один удар доской по голове, что повлекло легкий вред здоровью потерпевшего.

Кроме того, 5 сентября он же через открытую форточку проник в квартиру жилого дома на улице Загородной города Острова, откуда тайно похитил имущество на общую сумму 10 500 рублей.

Подсудимого обвинили в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия), и пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище).

Суд признал мужчину виновным в совершении вышеназванных преступлений. С учетом наличия в его действиях опасного рецидива, по совокупности преступлений и приговоров, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.