Происшествия

Жительница Порхова получила 3 года условно за поножовщину

Порховский районный суд назначил 64-летней жительнице Порхова наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно за поножовщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

7 июня подсудимая и ее сожитель находились в гостях, где они употребляли спиртные напитки. По возвращении домой между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемая нанесла сожителю ножом удары в область грудной клетки. Обстоятельств произошедшего ни подсудимая, ни потерпевший не помнили, поскольку находились в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Приговор пока не вступил в законную силу.