Происшествия

Однорукий опочанин застрелил любовника сожительницы

Завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Опочецкого района, который обвиняется в убийстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 19 января обвиняемый, находясь по месту жительства в одной из деревень Опочецкого района, приревновал сожительницу к гостю, который после непродолжительного застолья лег с ней в кровать. Схватив незарегистрированное охотничье ружье, он выстелил в соперника. В результате огнестрельного ранения грудной клетки потерпевший скончался на месте преступления.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, обвиняемый - инвалид, у него отсутствует одна рука.