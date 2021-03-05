Происшествия

В Острове осужден еще один участник организованной группы

Островской городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в хищении летно-технического обмундирования, принадлежащего Минобороны России, в составе организованной группы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В 2015 году мужчина вошел в состав организованной группы, после чего с 2015 по 2017 год совершил хищение имущества на сумму более 75 млн рублей. При этом он использовал подложные наряды на выдачу материальных ценностей из воинских частей, телеграммы с ходатайствами о выдаче материальных средств из воинской части и оформленные на их основании первичные учетные и иные документы.

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Сотрудники управления ФСБ России по Западному военному округу раскрыли преступление. В ходе предварительного следствия с обвиняемым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Подсудимый дал подробные показания относительно совершенных действий, изобличив соучастников организованной группы.

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Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей и возмещением имущественного вреда в пользу министерства обороны Российской Федерации на сумму более 13 млн рублей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.