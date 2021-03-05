Происшествия

В Невеле оштрафовали гражданина Грузии за незаконное пересечение границы

Невельский районный суд оштрафовал гражданина Грузии за незаконное пересечение государственной границы России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В октябре прошлого года пограничники в ходе контроля за соблюдением режима государственной границы в Усвятском районе задержали 20-летнего иностранца, который шел с территории Белоруссии в Россию.

Задержанный знал, что между Россией и Грузией установлен визовый режим, а за нарушение российского законодательства ему грозит уголовная ответственность. Несмотря на это, он осознанно пошел на совершение преступления и решил следовать в Россию транзитом через Белоруссию, отметили в ведомстве.

Иностранца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 УК РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.