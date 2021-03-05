Происшествия

Короткое замыкание стало причиной пожара в кафе в Великих Луках

Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в кафе в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре на Краснофлотской набережной поступила 9 марта в 16.34.

В пристройке к зданию кафе огнем повреждена кровля, потолочное перекрытие и стена подсобного помещения. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание проводки в подсобном помещении.

Как сообщает газета «Великолукская правда. Новости», в момент возгорания в баре «Публика» посетителей не было.