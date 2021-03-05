Происшествия

В Пскове иностранец наказан за оскорбление следователя и адвоката в зале суда

В Пскове иностранный гражданин 38 лет в нецензурной форме оскорбил честь и достоинство следователя и своего адвоката во время судебного разбирательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мужчина ранее был привлечен к ответственности за мошенничество, и в судебном порядке рассматривался вопрос о продлении ему меры пресечения и заключении под стражу. Обвиняемый позволил себе нецензурно высказаться в адрес участников судебного разбирательства. После этого он был осужден по части 1 статьи 297 УК РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы. Отбывать назначенный срок мужчине предстоит в исправительной колонии общего режима.