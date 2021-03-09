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Пскович совершил несколько краж и вовлек в преступление несовершеннолетнего

10.03.2021 18:33|ПсковКомментариев: 0

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, 23 декабря 2020 года обвиняемый вовлек несовершеннолетнего в совершение кражи из строящегося дома в садоводческом некоммерческом товариществе под Псковом. В результате их добычей стал строительный инструмент и другое имущество на общую сумму свыше 7,5 тысяч рублей.

Кроме того, 23 декабря 2020 года обвиняемый похитил из дачного дома в том же населенном пункте телевизор, технику для кухни и другое имущество на сумму свыше 5,5 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: #кража #следственный комитет РФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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