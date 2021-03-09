Происшествия

Запертого на несколько дней в автомобиле щенка не собираются возвращать хозяину

Щенка, просидевшего в Пскове несколько дней взаперти в автомобиле без воды и еды, возвращать хозяину не намерены. Об этом сообщили «МК в Пскове» в Псковской зоозащитной организации «Шанс».



Фото с Instagram-страницы Александра Коновалова

Сообщение о собаке, запертой в автомобиле на улице Стахановской, появилось в социальных сетях 7 марта. Позже выяснилось, что местная жительница Ирина Сергеева еще несколько дней назад заметила у себя во дворе припаркованную машину с московскими номерами. Некоторое время в ней находился мужчина, а вместе с ним щенок. Как минимум сутки он не выходил из машины, потом 5 марта пропал, а собака осталась. Женщина надеялась, что хозяин вскоре объявится. Однако прошло два дня, и стало понятно, что нужно срочно вызволять бедное животное, иначе без посторонней помощи оно просто погибнет.

Смотрите также Запертый на несколько дней в автомобиле щенок вызволен и передан псковским зоозащитникам

По данным издания, все эти дни хозяин собаки жил в местной гостинице. На звонки обеспокоенных родственников не отвечал, дверь в гостиничный номер никому не открывал. Супругу москвича при этом заявила, что мужчина наблюдается у психиатра, поэтому мог не осознавать свои действия.

Подробности в специальном материале «МК в Пскове».