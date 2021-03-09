Происшествия

Фальшивую купюру обнаружили в печорском финучреждении

Фальшивую пятитысячную банкноту обнаружили в финансовом учреждении в Печорах 10 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Купюра поступила в выручке местного магазина. В настоящее время проводится проверка.

Полиция отмечает, что подобные случаи далеко не единичные, и напоминает жителям Псковской области о порядке действий при выявлении фальшивых денежных знаков: