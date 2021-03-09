Происшествия

Пропавшего осенью мужчину с татуировками продолжают искать в Пскове

Пропавшего горожанина Сергея Рясенского 1954 года рождения продолжают разыскивать в Пскове. Мужчина проживал в доме на улице Красноармейской, 22 ноября, он пропал без вести на территории областного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На момент исчезновения Сергей Рясенский был одет в черную болоньевую куртку, брюки и полуботинки черного цвета, рубашку, свитер, черную вязаную шапку.

Приметы: на вид 70 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 сантиметров, темно-русые короткие волосы с проседью.

Особые приметы: на теле есть татуировки и шрамы. При ходьбе прихрамывает. Есть проблемы со зрением.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Рясенского, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.