Происшествия

Пскович украл наушники из магазина на Рижском проспекте

22-летнего псковича, подозреваемого в краже, задержали росгвардейцы 10 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Молодой человек похитил из торгового зала магазина на Рижском проспекте наушники и попытался скрыться, не расплатившись за товар. Группа вневедомственной охраны получила сигнал «Тревога» из охраняемого объекта, после чего сразу прибыла на место происшествия.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.