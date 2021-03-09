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Происшествия

В Дновском районе воры раскаялись в краже ворот и столбов

11.03.2021 12:00|ПсковКомментариев: 0

Двух мужчин из Дно осудили за совершение пяти краж по предварительному сговору. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

С ноября по декабрь подсудимые похитили бензиновый триммер, дрель, болгарку, металлические столбы, ворота, швеллеры и стеллажи на территории города Дно и Дновского района.

В качестве смягчающих обстоятельств при назначении наказания суд учел признание вины и чистосердечное раскаяние, явку с повинной. При этом один из мужчин уже имел судимость за ранее совершенные умышленные преступления, что стало обстоятельством, отягчающим наказание.

Суд признал двух жителей района виновными в указанных преступлениях. Ранее несудимому назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 5% заработка в доход государства, второй мужчина - в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца условно с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Теги: #кража #дновский район #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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