Происшествия

В Дновском районе воры раскаялись в краже ворот и столбов

Двух мужчин из Дно осудили за совершение пяти краж по предварительному сговору. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

С ноября по декабрь подсудимые похитили бензиновый триммер, дрель, болгарку, металлические столбы, ворота, швеллеры и стеллажи на территории города Дно и Дновского района.

В качестве смягчающих обстоятельств при назначении наказания суд учел признание вины и чистосердечное раскаяние, явку с повинной. При этом один из мужчин уже имел судимость за ранее совершенные умышленные преступления, что стало обстоятельством, отягчающим наказание.

Суд признал двух жителей района виновными в указанных преступлениях. Ранее несудимому назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 5% заработка в доход государства, второй мужчина - в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца условно с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.