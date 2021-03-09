Происшествия

Жителя Себежа отправили в колонию за контрабанду марихуаны

Жителя Себежа осудили за контрабанду марихуаны. Наркотическое средство он незаконно приобрел в июле прошлого года и хранил без цели сбыта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

7 августа обвиняемый выехал на автомобиле из Санкт-Петербурга в Республику Беларусь, имея при себе наркотическое средство массой 1,74 грамма. На пограничном пункте мужчину остановили сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал себежанина виновным в совершении указанного преступления. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.