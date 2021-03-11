Происшествия

Пенсионерка покончила жизнь самоубийством в великолукском доме-интернате

Женщину 1946 года рождения нашли мертвой в Великолукском доме-интернате для престарелых и инвалидов сегодня, 11 марта.

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

75-летняя постоялица совершила самоубийство в своей палате, пишет газета «Великолукская правда. Новости». Вероятная причина самоубийства - семейный конфликт с близкими родственниками.

Отмечается, что погибшая «была очень набожной», и «признаков того, что она способна совершить суицид, за ней не наблюдалось». Родственникам женщины сообщили о случившемся.

В Великолукском доме-интернате для престарелых Псковской Ленте Новостей отказались прокомментировать происшествие: «Мы ничего не знаем. Работает следственный комитет. Вы понимаете, нам надо объяснительную написать. Пока нечего рассказывать. Ничего тут такого криминального не случилось».