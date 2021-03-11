Происшествия

Власти проведут проверку по факту суицида в великолукском доме-интернате

Администрация Псковской области проведет служебную проверку по факту совершения самоубийства в Великолукском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

«Конечно же, назначим и будем проводить служебную проверку. По каждому такому случаю обязательно проверки проводятся», - сказала она.

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Напомним, сегодня в учреждении нашли мертвой постоялицу 1946 года рождения. «Женщина найдена в своей комнате, проживала одна. Совершила самоубийство, - рассказала Ольга Евстигнеева. - Никаких предпосылок к тому, что она может совершить такое, не было. К сожалению, такие случаи редко, но бывают. На месте уже отработала скорая, полиция и Следственный комитет».

Вины в случившемся сотрудников учреждения нет, подчеркнула Ольга Евстигнеева. «Они даже не думали, что она может такое совершить. Она была контактная, тихая, в здравом уме и светлой памяти», - заключила она.