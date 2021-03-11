Происшествия

В Пскове будут судить многодетного отца, хранившего дома гранату

Псковича 1979 года рождения обвиняют в незаконном приобретении, перевозке и хранении взрывного устройства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры города Пскова.

В сентябре горожанин вместе со своим братом поехал в лес в Псковском районе для сбора грибов. Там он обнаружил предмет, похожий на гранату. Обвиняемый предположил, что его находка была непригодным к использованию «эхом войны». Не сообщив брату о гранате, он привез ее домой, спрятал в жестяную банку из-под кофе и поставил на полку в туалете.

23 января во время распития спиртного в компании сожительницы у мужчины возникло желание отомстить брату, так как последний требовал вернуть занятые у него деньги. Обвиняемый предложил сожительнице позвонить в полицию и сообщить о готовящемся взрыве. Женщина поддержала инициативу. Гранату они поместили под входную дверь по месту жительства и сообщили об «обнаружении» предмета, похожего на гранату, в правоохранительные органы.

Однако сотрудники полиции разоблачили обман и пригласили мужчину для дачи показаний. В итоге он написал явку с повинной, пояснив при этом обстоятельства дела.

Сожительница обвиняемого отметила, что не предполагала, к каким последствиям могут привести их действия. В квартире с ними на тот момент проживали пятеро их несовершеннолетних детей.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи 222 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.