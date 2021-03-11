Происшествия

В Острове будут судить заключенного за взятку сотруднику колонии

В Острове перед судом предстанет заключенный за дачу взятки сотруднику исправительной колонии №2. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 1 декабря 2020 года осужденный через посредника перевел на банковскую карту действующему в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотруднику колонии 20 тысяч рублей в качестве первой части взятки за снятие дисциплинарного взыскания и подготовку положительной характеристики при невозмещенном ущербе в результате ранее совершенного им преступления, которая необходима для изменения в судебном порядке вида исправительного учреждения, уточнили в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСИН России по Псковской области. Посредник взятки, активно способствовавший раскрытию коррупционного преступления, был освобожден от уголовной ответственности.

«Изучение личности показало, что осужденный отбывает наказание за совершение разбойного нападения в городе Санкт-Петербурге. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа», - рассказали в следственном управлении.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.