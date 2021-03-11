Происшествия

Дома горели в Псковской области 11 марта из-за неправильного использования печей

Несколько жилых домов горели в Псковской области из-за нарушений при эксплуатации отопительных печей 11 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в 12.44 в дереве Грызавино-2 Островского района по указанной причине горела сажа в дымоходе, в 17.16 деревне Шелково Великолукского района выгорела кухня в двухкомнатной квартире, а в 17.35 на переулке Суворова в Великих Луках жилой дом сгорел полностью.

В результате коротких замыканий электропроводки в тот же день в Гдове сгорела хозяйственная постройка, в деревне Урицкое Великолукского района огонь повредил кровлю дровяника, а в комнате двухэтажного жилого дома в Великих Луках на улице Ухтомского образовался прогар.