Происшествия

Нетрезвый пскович сжег «Ладу» кавалера своей бывшей девушки

Ранее судимый 43-летний житель Пскова предстанет перед судом за поджог чужого автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Ночью 4 декабря 2020 года нетрезвый пскович из-за ревности к бывшей девушке решил сжечь автомобиль знакомого. На автозаправочной станции он купил бензин, залил его в свою канистру и приехал на улицу Инженерную, где облил припаркованный автомобиль бензином и поджег его.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Дело рассмотрит Псковский городской суд.