Происшествия

За сбыт наркотиков студента ПсковГУ отправили в колонию на 11 лет

Студента из Узбекистана осудили за сбыт наркотиков в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчина проходил обучение в Псковском государственном университете. В 2018 году в составе подразделения «Закладчики» он совершил 53 покушения на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.