Происшествия

Молодой человек зарезал мужчину в Пустошке

29-летний житель Пустошки подозревается в убийстве мужчины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Утром 11 марта молодой человек в ходе ссоры с потерпевшим трижды ударил его ножом в спину. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время подозреваемого задержали в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.