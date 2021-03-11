Происшествия

Великолучанина осудили за грабеж с применением насилия

Раннее судимого жителя Великих Лук обвинили в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

29 октября мужчина на попутном транспорте прибыл к месту совершения преступления. Подобрав подходящий ключ, он открыл замок входной двери и проник в квартиру потерпевшего, откуда похитил изделия из золота на общую сумму около 45 тысяч рублей. При выходе из квартиры фигуранта обнаружил потерпевший.

Он распылил последнему перцовый газ из баллончика в лицо, причинив химический ожог слизистой конъюнктивы обоих глаз.

Суд признал мужчину виновным. С учетом неотбытой части наказания ему его лишили свободы на 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.