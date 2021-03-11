Происшествия

В Псковском районе проводится проверка по факту гибели людей на пожаре

12 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в частном доме на острове имени Белова в Псковском районе, где находились люди. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области организовано проведение доследственной проверки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном управлении СК РФ по Псковской области, в результате пожара огнем уничтожен дом и надворная постройка. В ходе осмотра места происшествия обнаружены двое пострадавших, предположительно 87-летняя хозяйка дома и ее 60-летняя дочь. По одной из версий, причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В тушении пожара принимали участие местные добровольцы, добровольная пожарная команда острова имени Залита, а также сотрудники пожарной части №3, которые прибыли на остров на судне на воздушной подушке.

В настоящее следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств трагедии.