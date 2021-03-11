Происшествия

Грабителя, убегавшего от сотрудников магазина, задержали великолукские росгвардейцы

В Великих Луках находившийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны задержал гражданина, который подозревается в совершении грабежа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области,

13 марта около 19.00 на Октябрьском проспекте сотрудники Росгвардии обратили внимание на гражданина, который убегал от работников близлежащего магазина.

Росгвардейцы задержали мужчину. Выяснилось, что он открыто похитил из магазина бутылку конька и настойку, и попытался скрыться.

Для дальнейшего разбирательства 53-летний местный житель передан сотрудникам полиции.