Происшествия

Полиция проводит проверку информации о «нападении» таксиста на мужчину в Пскове

Полиция проводит проверку информации о нападении таксиста на мужчину в Пскове. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото Вадима Боченкова

Накануне в одном из псковских СМИ была опубликована информация о «беспрецедентном» случае нападения водителя такси на пассажира, которого он вместе с несовершеннолетней дочкой вез домой на Дальнее Завеличье. Якобы со слов девочки сообщалось, что после того, как пассажир рассчитался и вышел из машины, таксист вышел за ними, нанес ее отцу травму и скрылся. Мужчина вызывал скорую помощь и полицию и далее был направлен в медучреждение.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, по предварительным данным, информация о нападении таксиста на пассажира не соответствует действительности. На самом деле тот был сильно пьян, и водитель такси попросту вытащил гражданина из машины. Тем не менее, полиция проводит проверку.

Опросить «потерпевшего» к настоящему времени не удалось: он спит.