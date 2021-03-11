Происшествия

Неэксплуатируемые строения сгорели в Локнянском и Себежеском районах

Неэксплуатируемые строения сгорели на выходных в Локнянском и Себежском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

13 марта в 13.03 загорелось бесхозное строение в деревне Карелово Локнянского района. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Удалось спасти жилой дом и две хозпостройки.

В 19.17 в деревне Торошино Псковского района из-за короткого замыкания проводки сгорела баня.

14 марта в 2.30 поступило сообщение о возгорании мусора на лестничной клетке в многоквартирном двухэтажном жилом доме на улице Новоселенинской в Великих Луках. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

14 марта в 10.16 в Великих Луках произошел пожар на проспекте Гагарина. В одноэтажном жилом доме в комнате закопчен потолок, огнем повреждена кровля. Причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 12.40 14 марта горела баня на улице Мира в деревне Окни Новосокольнического района. Огнем уничтожена кровля. Причина пожара - нарушение при эксплуатации печи. Спасены дом, баня.

В 21.59 14 марта загорелось неэксплуатируемое строения в деревне Трубино Себежского района. Огнем уничтожена кровля. Причина - короткое замыкание электропроводки.