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Великолучанин попался на краже алкоголя из магазина

15.03.2021 10:40|ПсковКомментариев: 0

48-летний житель Великих Лук попался на краже алкоголя из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

14 марта экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого магазина на проспекте Гагарина поступил сигнал «Тревога». Прибывшие на вызов росгвардейцы установили, что один из посетителей взял с прилавка спиртные напитки и вышел из торговой точки, не расплатившись за товар.

Для дальнейшего разбирательства нарушителя передали сотрудникам полиции.

Теги: #великие луки #кража #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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