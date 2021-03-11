Происшествия

Контрабанду сигарет пресекли пограничники в Псковской области

Пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу России партии табачной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Пыталово». Контрабанду обнаружили при оформлении грузового поезда, следовавшего в Латвию. В четырех вагонах с углем пограничники выявили специально оборудованные тайники, расположенные в балках жесткости вагонов. Из них специалисты извлекли более 5,5 тысяч пачек табачной продукции с акцизными марками иностранного государства. По предварительной оценке, стоимость выявленной партии сигарет составила более 300 тысяч рублей.

Табачную продукцию изъяли для проведения экспертизы. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения противоправной деятельности и причастных лиц.