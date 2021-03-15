Происшествия

Псковича обвинили в распространении детской порнографии

34-летний житель Пскова предстанет перед судом за распространение порнографии, в том числе и детской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый, находясь в своей квартире в Пскове, используя мобильный телефон распространил в администрируемой им группе в одной из социальных сетей около 200 материалов порнографического характера, в том числе с изображениями несовершеннолетних.

Ему предъявили обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных пунктами «а, г» части 2 статьи 242.1 (приобретение, хранение и распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних) и пунктом «б» части 3 статьи 242 (распространение порнографических материалов) УК РФ.

Предполагаемый злоумышленник вину признал, администрируемая им группа заблокирована.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.