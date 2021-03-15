Происшествия

Более полумиллиона рублей похитили у двух великолучан лжесотрудники банка

Более полумиллиона рублей похитили у двух великолучан мнимые банковские сотрудники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба УМВД России по Псковской области.

11 марта жителю Великих Лук 1980 года рождения позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом предотвращения мошеннических действий в отношении горожанина он завладел деньгами в сумме 280 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

По аналогичной схеме 12 марта злоумышленники ввели в заблуждение еще одного великолучанина 1987 года рождения. Он перевел мошенникам 250 тысяч рублей. По данным фактам возбудили уголовные дела, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В УМВД добавили, что факты дистанционного мошенничества за последние дни отмечены и в областном центре.

«‎В этой связи полиция настоятельно рекомендует во избежание серьезных финансовых потерь быть в таких ситуациях предельно осмотрительными и не поддаваться на различные уловки мошенников. О подобных случаях следует незамедлительно информировать стражей порядка», - предостерегают жителей области в ведомстве.