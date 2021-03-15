Происшествия

В Пскове подростка будут судить за хищение денег с чужой банковской карты

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета).

По версии следствия, 29 декабря 2020 года в Пскове обвиняемый, завладев найденной на улице банковской картой, оснащенной функцией бесконтактной оплаты, осуществил покупки в различных магазинах на сумму более 11 тысяч рублей.

Как стало известно корреспонденту Псковской Ленты Новостей, на чужие деньги подросток приобрел 40 бутылок пива, сигареты, презервативы, две пары кроссовок, а также дважды заправил автомобиль своему знакомому и оплатил ему запасные части и аксессуары для автомобиля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, в настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление напоминает: чтобы сохранить свои денежные средства, при утере банковской карты необходимо немедленно позвонить по номеру «горячей линии» своего банка и заблокировать карту.

Следует помнить, что банковскими картами с функцией бесконтактной оплаты без ввода пин-кода можно расплачиваться неограниченное количество раз за каждую покупку стоимостью до 1000 рублей. Как показывает практика, злоумышленники, нашедшие чужие банковские карты, применяют их для оплаты небольших сумм своих покупок в различных магазинах.

«Граждане, получившие в распоряжение чужую банковскую карту или доступ к мобильному банку, будьте сознательнее! Если вы нашли чужую банковскую карту, необходимо вернуть ее законному владельцу, обратиться в банк или полицию. Помните, что расплачиваться ей категорически нельзя, в противном случае за хищение денежных средств предусмотрена уголовная ответственность», - призвали в управлении.

Необходимо также понимать, что в данной ситуации не действуют правила гражданского законодательства о находке. Бесхозной банковскую карту считать нельзя, так как на ней указаны данные владельца карты и банка, выпустившего ее. Сама пластиковая карта принадлежит банку, а денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу.

Таким образом, совершая покупки за чужой счет, можно стать фигурантом уголовного дела по следующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: