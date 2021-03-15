Происшествия

В Порхове завели уголовное дело на пасынка, избившего отчима

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Порховского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области, по версии следствия, 13 февраля 2021 года в одном из домов в Порховском районе возник конфликт, перешедший в драку, в результате которой пасынок нанес множество ударов отчиму, причинив телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, перелома правой руки и ребер с повреждением легкого, множественных ушибов и гематом.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.