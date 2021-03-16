Происшествия

Кражу «железного коня» раскрыли полицейские в Новоржеве

Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Новоржеве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«13 марта из подъезда дома на улице Медицинской был похищен "железный конь". В настоящее время эта кража полицией раскрыта», - рассказали в ведомстве.

В совершении преступления подозревается безработный местный житель 1965 года рождения. При обыске в рамках возбужденного уголовного дела полицейские изъяли похищенный велосипед.

Еще одна кража велосипеда произошла с 14 по 15 марта в Великих Луках на улице Малышева. По данному факту возбудили уголовное дело.