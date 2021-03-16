Происшествия

Пожилой великолучанин сбыл фальшивые 100-долларовые купюры

Три купюры достоинством 100 долларов США с признаками подделки нашли в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивки обнаружили 15 марта в местном финансовом учреждении. По имеющимся сведениям, они поступили от пожилого великолучанина. По данному факту проводится проверка.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.