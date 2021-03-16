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Великолучанина на 6,5 лет отправили в колонию за поножовщину

16.03.2021 14:50|ПсковКомментариев: 0

Жителя Великих Лук привлекли к уголовной ответственности за поножовщину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Пьяный 34-летний великолучанин в ходе ссоры нанес потерпевшему ножом несколько ударов, в том числе в лицо, а также не менее одного удара руками по лицу и шее. В результате он причинил последнему тяжкий вред здоровью.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учел его состояние здоровья, а именно наличие инвалидности и хронических заболеваний. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Теги: #великие луки #поножовщина #уголовная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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