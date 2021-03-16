Происшествия

Псковича отправили в колонию на 4,5 года за кражу и избиение

Ранее судимого псковича привлекли к уголовной ответственности за совершение нескольких преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В 2018 году подсудимый и его подельник, незаконно проникнув в жилище, похитили имущество потерпевшего и причинили ему материальный ущерб на общую сумму 13 000 рублей. Подельником обвиняемого был мужчина с умственной отсталостью легкой степени со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения. В отношении последнего уголовное дело выделили в отдельное производство.

Кроме того, в ночь на 2 января 2019 года подсудимый в ходе конфликта на почве личной неприязни нанес другому потерпевшему один удар ногой в область ребер. В итоге последний получил переломы ребер с разрывом левого легкого.

Суд признал псковича виновным. С учетом неотбытой части наказания ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.