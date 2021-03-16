Происшествия

Гдович разбил о голову мужчины бутылку и табурет

Жителя Гдовского района осудили за причинение легкого вреда здоровью мужчине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Суд установил, что гдович избил знакомого, а затем разбил о его голову стеклянную бутылку и деревянный табурет. Потерпевший получил многочисленные телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.

Гдовский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ. С учетом ранее совершенного преступления против собственности, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Приговор суда не вступил в законную силу.