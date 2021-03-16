Происшествия

В России сгорел памятник Воину-освободителю из «огнеупорного» материала

В городе Заинск, Республика Татарстан, сгорел памятник Воину-освободителю, изготовленный из «огнеупорного материала» — полимера. Об этом сообщает «Интерфакс».

Памятник был установлен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

В пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану сообщили, что возгорание уже потушили, выясняются причины произошедшего. Прокуратура начала проверку, в ходе которой предстоит выяснить исполнение контрактных обязательств, в том числе соблюдение «технологии производства и использования требуемых огнеупорных материалов» при установке памятника.

Информированный источник сообщил изданию, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем нескольких молодых людей.