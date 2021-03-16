Происшествия

Три пожара произошло в Великих Луках за сутки

Три пожара произошло в Великих Луках во вторник, 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 12.59 поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании на улице Больничной. Сгорел мусор на площади 5 квадратных метров, причина - неосторожное обращение с огнем лиц без определенного места жительства.

В 14.28 поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом строении на Октябрьском проспекте. Горел мусор на площади 2 квадратных метров. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 20.50 года горела хозпостройка на улице Золотковской. В дровянике повреждены стены и кровля, 3 кубометра дров. В бане огнем повреждена стена. Причина пожара - поджог.