Происшествия

Спасатели вывели заблудившихся рыбаков со льда Чудского озера

Спасатели оказали помощь рыбакам на Чудском озере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Псковской области.

16 марта в 18:30 в дежурную смену поисково-спасательного отряда города Гдова поступило сразу два сообщения о том, что на акватории Чудского озера рыбаки в условиях недостаточной видимости не могут определить свое местоположение и самостоятельно выйти к берегу.

Один мужчина заблудился в районе деревни Ветвенник, двое других – вблизи деревни Синьковщина, поэтому на поиски потерявшихся направили дежурную и резервную группы Гдовского поисково-спасательного отряда на автомобилях и катерах на воздушной подушке.

В первом случае гражданин 1956 года рождения в 19:15 вышел к берегу самостоятельно. Двое других мужчин 1948 и 1953 годов рождения в 19:55 вышли на звуковые сигналы, подаваемые спасателями. Медицинская помощь не потребовалась.

«Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что перед выходом на зимнюю рыбалку необходимо зарядить мобильный телефон, предупредить о своем маршруте близких и знакомых. Также стоит ознакомиться с прогнозом погоды, обратить внимание на возможность выпадения снега, образования тумана, и при первых же признаках ухудшения погоды быстро направиться к берегу. Помните: ваша жизнь дороже любого улова!» - предостерегли жителей области в ведомстве.