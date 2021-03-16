Происшествия

Псковичка незаконно зарегистрировала пятерых таджиков и попала под следствие

В отношении жительницы Пскова 1974 года рождения возбудили уголовное дело за незаконную регистрацию иностранцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Безработная женщина фиктивно зарегистрировала пять граждан Таджикистана в квартире дома на улице Металлистов. Отмечается, что она уже дала признательные показания.

Еще одного гражданина Таджикистана в феврале в квартире дома на улице Коммунальной в Пскове фиктивно зарегистрировал 36-летний безработный мужчина.

Трех граждан Белоруссии незаконно прописали жители Бежаниц, Острова и Великолукского района. По данным фактам проводятся проверки.

А в доме в деревне Черепесса Великолукского района безработная великолучанка 1987 года рождения фиктивно зарегистрировала трех российских граждан. Еще одну гражданку России незаконно прописала в Гдовском районе местная жительница 1956 года рождения.