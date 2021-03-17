Происшествия

Миллион рублей отдала пенсионерка из Пскова телефонному мошеннику

Незнакомец под видом сотрудника банка ввел в заблуждение пожилую псковичку и завладел ее деньгами в сумме около миллиона рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 15 марта жительнице города 1941 года рождения позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Он заявил, что есть якобы опасность несанкционированного списания средств горожанки. И чтобы предотвратить это противоправное деяние необходимо срочно перечислить сбережения пенсионерки на «безопасный» счет. Псковичка прислушалась к рекомендации незнакомца и перевела через банкомат на указанный ей счет 860 тысяч рублей.

Когда потерпевшая поняла, что стала очередной жертвой мошенников, она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.