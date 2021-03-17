Происшествия

Собравший дикорастущую коноплю великолучанин отправится в колонию на 3,5 года

Житель Великолукского района отправится в колонию за приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В суде установлено, что вечером 2 сентября подсудимый собрал в полимерный пакет дикорастущую коноплю массой 142 грамма. Собранное он стал хранить при себе для личного потребления до момента изъятия сотрудниками полиции.

Суд признал ранее судимого великолучанина виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.