Происшествия

Гражданина Белоруссии осудили за кражу в Великолукском районе

Великолукский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина республики Беларусь, обвиняемого в совершении кражи с незаконным проникновением в помещение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В суде установлено, что 27 октября житель деревни Шелково Великолукского района, отодвинув деревянную защелку, проник в сарай односельчанина, откуда тайно похитил имущество на общую сумму более 5000 рублей.

Суд признал ранее судимого мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.