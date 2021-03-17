Происшествия

С жителя Псковской области попытались через суд взыскать унаследованный долг

Банку, представленному в Псковской области, не удовлетворили иск о взыскании задолженности по кредитному договору с наследника умершего заемщика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В 2014 году на основании заявления в банке открыли счет и предоставили заемщику кредитную карту с установленным лимитом задолженности в 15 000 рублей, а в 2017 году на основании заключенного кредитного договора выдали заемщику денежные средства.

К погашению кредитов и уплате процентов женщина относилась ненадлежащим образом, в связи с чем образовалась задолженность. В 2017 году заемщик умерла. Ее предполагаемым наследником стал ответчик, который в соответствии со статьей 1175 ГК РФ отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним имущества.

Исследовав материалы наследственного дела, суд установил, что ответчик в наследство не вступал, какого-либо имущества, которое могло быть фактически им принято, умершая при жизни не имела. Наследственное дело открыл нотариус в 2017 году на основании претензии АО «Бинбанк Диджитал». Иных доказательств истец суду не представил.

Суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения иска банка не имеется.